Олександр Ткаченко запропонував двох кандидатів на посаду керівника Мінкульту

Ексміністр зазначив, що пропонував дві кандидатури.

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Ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого 27 липня Верховна Рада відправила у відставку, запропонував двох кандидатів на посаду нового керівника міністерства.

«Я надавав своє бачення, коли мене запитували і колеги по парламенту, і Уряд, та й в Офісі (Президента) я говорив про дві кандидатури. Про них також говорять. Вони професіонали з цієї сфери, досить потужні, а головне - що вони здорові ціннісно», – сказав Ткаченко в інтерв'ю «BBC Україна».

«Головне - щоб це були люди порядні з точки зору цінностей, а з іншого боку – високого професійного рівня, і з розумінням того, що українська культура має стати частиною світових культурних процесів», – додав ексміністр.

Як ми повідомляли, Кабмін визначився, хто тимчасово виконуватиме обов'язки Міністра культури та інформаційної політики України.

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