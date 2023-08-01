НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк «Конкорд»

Решение принято в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «КОНКОРД» и его ликвидации с 01 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а именно:

пункта 3 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками;

пункта 15 части второй статьи 8 Закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) , утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 № 90, в части непредоставления по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ;

абзацев первого и второго части первой статьи 8 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения Банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПИК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками;

пункта 40 раздела IV Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения уничтожение своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей использования.

«К тому же за последние два года Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные Банком нарушения применил к Банку такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000,00 грн и письменная оговорка.

Информация о ранее примененных к Банку мерах влияния публиковалась на страницах официального Интернет-представительства Национального банка в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов" физических лицˮ. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.

Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках. Решение об отзыве банковской лицензии в Банке и его ликвидации принято решением Правления Национального банка Украины от 01 августа 2023 г. № 265-рш “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КОНКОРД' Кроме того, Национальный банк применил к Банку меру влияния в виде наложения штрафа в размере 400 000,00 гривен за нарушение требований:

подпункта “а пункт 2 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств;

подпункта б пункта 1 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода)», — говорится в сообщении.

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