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  1. В Україні

НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк «Конкорд»

19:59, 1 серпня 2023
Рішення ухвалене у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк «Конкорд»
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Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «КОНКОРД» та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

  • пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
  • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання Банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
  • пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

«До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Інформація щодо раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про  Національний банк України".

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб” запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках. Рішення про відкликання банківської ліцензії в Банку та його ліквідацію ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 01 серпня 2023 року № 265-рш “Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “КОНКОРДˮ. Крім того, Національний банк застосував до Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог:

  • підпункту “аˮ пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ  у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;
  • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ  у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу)», — йдеться у повідомленні.

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