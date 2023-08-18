Как продлить действие справки об инвалидности и правах на выплаты

Медико-социальная экспертиза во время войны может принимать решения о продлении действия справки об инвалидности и правах на выплаты заочно.

Медико-социальная экспертиза во время войны может принимать решение о продлении действия справки об инвалидности и правах на выплаты заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии медучреждения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В период действия военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена.

В Минздраве отмечают, что если при каких-либо обстоятельствах вы или ваш ребенок не можете пройти обследование для экспертизы врачебно-консультативной комиссии и направления на медико-социальную экспертизу (МСЭК), срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращение или отмена.

При этом все социальные выплаты и льготы сохраняются за вами до истечения срока повторного осмотра.

Узнать адреса и контактные номера всех МСЭК в Украине можно по номеру «горячей линии» Минздрава: 0 800 60 20 19.

Кроме того, отмечается, что вопрос регулирования социальных выплат людям с инвалидностью входит в компетенцию Министерства социальной политики. Поэтому при возникновении вопросов можно обращаться на номер 15-39 или на «горячую линию» Национальной социальной сервисной службы Украины - (044) 289-87-89.

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