«Сутки брака»: невеста подала на развод из-за выходки мужа на свадьбе

Избранник нарушил договоренности перед свадьбой, за что невеста подала на развод и даже обратилась к психологу.

Источник фото: Pulyny.news

Невеста захотела развестись всего через день после их свадьбы из-за выходки избранника во время празднования, из-за которой она чувствовала себя «изнасилованной», – сообщает Mirror.

Невеста была настолько напугана действиями своего партнера, что отказалась смотреть сквозь пальцы на то, что он сделал, и на следующий день подала на развод.

Женщина объяснила, что у нее было «одно правило», которое она не хотела нарушать в день своей свадьбы: она сказала мужу, что не хочет, чтобы он растирал ей лицо свадебным тортом, когда придет время его разрезать. Но вместо того, чтобы уважать ее желание, жених поступил еще хуже: схватил ее за голову и толкнул лицом в торт.

Напуганная и смущенная произошедшим, невеста сказала своему новому мужу, что она разрывает с ним отношения. Но тогда ее засыпали звонками члены семьи, которые думают, что она неправа, разорвав брак так рано.

С этой проблемой невеста даже обратилась за советом к психологу. В ответ женщине посоветовали настаивать на разводе, несмотря на просьбу отменить его, потому что «действия ее мужа были красным флагом».

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