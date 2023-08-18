«Доба шлюбу»: наречена подала на розлучення через витівку чоловіка на весіллі

Обранець порушив домовленості перед весіллям, за що наречена подала на розлучення і навіть звернулася до психолога.

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Наречена захотіла розлучення всього через день після їхнього весілля через витівку обранця під час святкування, через яку вона почувалася «зґвалтованою», – повідомляє Mirror.

Наречена була настільки налякана діями свого партнера, що відмовилася дивитися крізь пальці на те, що він зробив, і наступного дня подала на розлучення.

Жінка пояснила, що у неї було «одне правило», яке вона не хотіла порушувати в день свого весілля: вона сказала чоловікові, що не хоче, щоб він розтирав їй обличчя весільним тортом, коли прийде час його розрізати. Але замість того, щоб поважати її бажання, наречений вчинив ще гірше: схопив її за голову і штовхнув обличчям у торт.

Налякана і збентежена тим, що сталося, наречена сказала своєму новому чоловікові, що вона розриває з ним стосунки. Але тоді її засипали дзвінками члени сім'ї, які думають, що вона неправа, розірвавши шлюб так рано.

З цією проблемою наречена навіть звернулася за порадою до психологині. У відповідь жінці порадили наполягати на розлученні, попри прохання скасувати його, тому що «дії її чоловіка були червоним прапором».

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