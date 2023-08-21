Местные власти могут присоединиться к программе єОселя в своем регионе, — Минэкономики

Чтобы ввести программу компенсации в своем регионе, местным властям следует обратиться в «Укрфинжилье».

Кабинет министров призывает предпринимателей и местные власти приобщаться к программам поддержки бизнеса и населения. Об этом отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с Ассоциацией городов Украины.

«Несмотря на ежедневные вызовы, должны уже сейчас думать о развитии в будущем. И ваша роль в этом – ключевая. У нас есть ряд программ по поддержке и развитию бизнеса. Среди них – єРобота, єОселя, «Доступное кредитование 5-7-9%», Индустриальные парки. Присоединиться к каждой из них можете и вы. Ведь поддержка предпринимательства в регионах – это инвестиция в будущее. Это новые рабочие места, увеличение налогов, улучшение бизнес-климата», – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, за последние 6 месяцев в поддержку потребностей безопасности и обороны было направлено 58% всех средств госбюджета. Первый вице-премьер-министр подчеркнула, что армию и военных Украина финансирует исключительно собственными средствами. Среднемесячные военные расходы составляют 137 млрд. гривен. А от налоговой и таможни бюджет получает всего 100 млрд грн на мест.

«Поэтому наша экономика должна работать. И это зависит как от правительства, так и от местных властей», - подчеркнула Свириденко.

Одним из действенных механизмов децентрализации она назвала создание индустриальных парков. Таким образом, местные власти могут сформировать благоприятный бизнес-климат в своей общине и регионе. Инициировать создание индустриального парка могут государственные, местные власти, а также частные лица на земле, предназначенной для ведения промышленности.

«Финансировать подключение инфраструктуры индустриальных парков коммунальной формы собственности можете именно вы – местные органы власти. А от их работы выиграет и бизнес, и общины, и государство», – продолжила Свириденко.

Еще одно важное направление – развитие строительной отрасли. Для этого Правительство запустило программу доступных кредитов на жилье єОселя.

С начала ее действия уже было выдано 2497 доступных кредитов почти на 3,5 миллиарда гривен. В общей сложности более 62 тысяч украинцев оставили заявки на оформление ипотеки. Это показывает невероятную веру украинцев в победу, ведь во время войны готовы к 20 годам выплачивать ипотеку на жилье здесь – в Украине.

2С 1 августа мы запустили вторую волну єОселя. Теперь льготная ипотека доступна украинцам, у которых нет собственного жилья или оно мало. Для них процентная ставка составляет 7%. Для льготных категорий условия остаются без изменений – 3%. На этой неделе нам удалось существенно увеличить финансирование программы, так что до конца года сможем выдать 10 тысяч кредитов на жилье. И опять вы — органы власти на местах, можете стать поддержкой для строительной отрасли. Например, совместно финансировать первый взнос участников программы, приобщаться к компенсации части кредита или части процентной ставки. Это уже работает в некоторых регионах», – пояснила министр.

Так, Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, служащим по контракту. Николаевская ОВА частично возмещает находившиеся в плену выплаты по ипотеке военным ВСУ. Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и внутренне перемещенным лицам.

Чтобы ввести программу компенсации в своем регионе, местным властям следует обратиться в «Укрфинжилье».

«Поддержка бизнеса — это, в первую очередь, инвестиция в наше будущее. Уже сейчас налоги на доходы физических лиц стали основным источником поступлений для органов местной власти. Налоговые поступления в госбюджет вышли на довоенный уровень – и за последние полгода составили 600 млрд. грн. Это на 20% больше, чем в прошлом», - резюмировала Свириденко.

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