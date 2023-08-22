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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

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На какую налоговую социальную льготу имеет право работник-чернобылец

23:00, 22 августа 2023
Работник, который относится законом к первой или второй категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеет право на налоговую социальную льготу в 150% от общего размера.
На какую налоговую социальную льготу имеет право работник-чернобылец
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Налоговая служба в Житомирской области объяснила, на какой размер налоговой социальной льготы имеет право работник-чернобылец.

Так, согласно п. 23 ч. 1 ст. 13 Закона №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями, п. 18 ч. 1 ст. 20 и п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона Украины №796-ХІІ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» с изменениями и дополнениями лицам с инвалидностью в результате войны и гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (первой или второй категории), предоставляется льгота по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Налоговым кодексом установлено, что любые вопросы налогообложения регулируются НКУ и не могут устанавливаться или изменяться другими законами Украины, кроме законов, содержащих исключительно положения о внесении изменений в НКУ и/или положения, устанавливающие ответственность за нарушение норм налогового законодательства.

В соответствии с пп. "в ЛС. 169.1.3 НКУ плательщик налога, отнесенный законом к первой или второй категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, включая лиц, награжденных грамотами Президиума Верховного Совета УССР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, имеет право на налоговую социальную льготу в размере, равном 150 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ (в 2021 году – 1702,50 грн, в 2022 году – 1860,75 грн, в 2023 году – 2013,00 грн).

Согласно пп. 169.1.1 НКУ любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равной 50 проц. размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года (в 2021 году – 1135 грн, в 2022 году – 1240,50 грн, в 2023 году – 1342,00 грн).

В соответствии с пп. 169.4.1 НКУ налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (в 2021 году – 3180,00 грн, в 2022 году – 3470,00 грн, в 2023 году – 3760,00 грн).

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