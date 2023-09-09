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  1. В Украине

В сентябре украинцам начнут начислять штрафы за «лишнюю» площадь квартиры

23:59, 9 сентября 2023
Украинцы до 1 сентября должны были уплатить налоги за квартиры.
В сентябре украинцам начнут начислять штрафы за «лишнюю» площадь квартиры
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До 1 сентября украинцы должны были уплатить налоги на квартиры и дома, если площадь их недвижимости превышает установленные нормы. Лица, которые получили квитанции, но не рассчитались с налогом, обязаны уплатить штраф.

Согласно пояснениям Государственной налоговой службы, размер штрафа зависит от того, насколько длительно происходит задержка в уплате:

  • При задержке до 30 календарных дней включительно штраф составляет до 5% суммы начисленного налога.
  • За задержки свыше 30 календарных дней штраф составляет 10%.

Важно отметить, что самостоятельное начисление и уплата штрафных санкций за задержку уплаты налогов не предусмотрена Налоговым кодексом Украины. Если вы обязаны уплатить штраф, но вам не поступила квитанция, вы можете отложить эту оплату. Однако налог могут начислить в течение 1095 дней, то есть у вас может появиться обязательство уплатить больше в следующем году.

Налог начисляется только на «лишнюю» площадь, и его размер зависит от установленной нормы и минимальной зарплаты за предыдущий год. Установленные нормы составляют:

  • 60 квадратных метров для квартиры: за каждый дополнительный квадратный метр следует платить налог.
  • 120 квадратных метров для дома: за каждый дополнительный квадратный метр также возникает обязательство уплатить налог.
  • 180 квадратных метров, если вам принадлежит и дом, и квартира: за каждый дополнительный квадратный метр нужно платить налог.

Максимальная ставка налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год, которая остается на уровне 6700 гривен. Итак, максимальная сумма налога за лишнюю площадь составляет 100,5 гривен за квадратный метр.

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