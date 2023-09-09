У вересні українцям почнуть нараховувати штрафи за «зайву» площу квартири

Українці до 1 вересня мали сплатити податки за квартири.

До 1 вересня українці повинні були сплатити податки на квартири та будинки, якщо площа їхньої нерухомості перевищує встановлені норми. Особи, які отримали квитанції, але не розрахувалися з податком, зобов'язані сплатити штраф.

Згідно з поясненнями Державної податкової служби, розмір штрафу залежить від того, наскільки тривало відбувається затримка у сплаті:

При затримці до 30 календарних днів включно штраф становить до 5% суми нарахованого податку.

За затримки понад 30 календарних днів штраф становить 10%.

Важливо відзначити, що самостійне нарахування та сплата штрафних санкцій за затримку сплати податків не передбачена Податковим кодексом України. Якщо ви маєте обов'язок сплатити штраф, але вам не надійшла квитанція, ви можете відкласти цю оплату. Проте податок можуть нарахувати протягом 1095 днів, тобто у вас може з'явитися зобов'язання сплатити більше наступного року.

Податок нараховується лише на «зайву» площу, і його розмір залежить від встановленої норми та мінімальної зарплати за попередній рік. Встановлені норми складають:

60 квадратних метрів для квартири: за кожний додатковий квадратний метр слід сплачувати податок.

120 квадратних метрів для будинку: за кожний додатковий квадратний метр також виникає зобов'язання сплатити податок.

180 квадратних метрів, якщо вам належить і будинок, і квартира: за кожний додатковий квадратний метр потрібно сплачувати податок.

Максимальна ставка податку становить до 1,5% від мінімальної зарплати за минулий рік, яка залишається на рівні 6700 гривень. Отже, максимальна сума податку за зайву площу складає 100,5 гривень за квадратний метр.

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