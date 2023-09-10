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  1. В Украине

Имеет ли право руководитель выполнять функции кассира

07:00, 10 сентября 2023
Нормы действующего законодательства не содержат запрета на выполнение функций кассира руководителем предприятия.
Имеет ли право руководитель выполнять функции кассира
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Налоговая служба в Полтавской области объяснила, может ли руководитель выполнять функции кассира.

В соответствии с п. 44 разд. IV Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденным постановлением НБУ №148, руководитель учреждения/предприятия при принятии на работу кассира заключает с ним договор о полной материальной ответственности и ознакомляет его под подпись с требованиями Положения №148.

То есть лицо, которое принимают на работу, имеет право исполнять обязанности кассира при условии оформления:

договора о полной материальной ответственности, связанной с исполнением обязанностей кассира;

письменного распоряжения (приказа) управляющего компании.

При этом согласно п. 45 разд. IV Положение №148 учреждения/предприятия, штатным расписанием которых предусмотрено должности кассира, исполнение его обязанностей возлагают на бухгалтера или другого работника, с которым заключается договор о полной материальной ответственности, в соответствии с письменным распоряжением руководителя.

Руководитель учреждения/предприятия определяет соответствующим внутренним распорядительным актом перечень должностей и должностных лиц, уполномоченных подписывать кассовые документы, указанные в разделах III и IV Положения №148, для обеспечения оптимального процесса документооборота и контроля.

Учитывая изложенное, нормы действующего законодательства не содержат запрета на выполнение функций кассира руководителем предприятия.

При этом при оформлении кассовых документов руководитель имеет право подписывать кассовые документы отдельно в качестве кассира и руководителя предприятия.

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