Зеленский провел первую Ставку по возвращении из длительной командировки: что обсуждалось

На заседании были заслушаны доклады по ситуации на фронте, наращивание производства дронов и текущее положение дел в армии агрессора.

Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки Главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.

На заседании были заслушаны доклады по ситуации на фронте, наращивание производства дронов и текущее положение дел в армии агрессора.

«Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР М. А. Буданов – об оперативном лечении на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырского и Тарнавского – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров.

Большой доклад министра Камишина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.

Большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК», — отметил глава государства.

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