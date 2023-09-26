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Изменение подходов к оплате труда госслужащих в проекте Бюджета на 2024 год – это попытка запустить пилотный проект

Закон о реформе подходов в оплате труда чиновников не примут в 2023 году, но зарплаты в 2024 году будут считать по-новому.

Обсуждение плана реформ, предусматривающего создание Высшего админсуда и реформу Верховного Суда, начнут уже 26 сентября

Управляющий комитет платформы доноров соберется уже сегодня, 26 сентября – на заседании могут обсудить проект Плана реформ, предусматривающий создание Высшего административного суда и проверку судей Верховного Суда, а также помощь с финансированием дефицита бюджета Украины.

«Пятая колонна» в Минэкономики: глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк зарегистрирован как российский предприниматель, — СМИ

Нацагентством по аккредитации, от которого зависит промышленный безвиз, руководит российский предприниматель Сергей Костюк, - СМИ.

Можно ли привлечь водителя электросамоката к ответственности по ст. 130: позиция судов

Единства судебной практики пока еще нет.

Поведение работников аппаратов судов в социальных сетях необходимо регламентировать, – ГСА

В Государственной судебной администрации пришли к выводу, что публикации и комментарии работников аппаратов судов в социальных сетях могут влиять на общественное мнение.

  1. В Украине

Зеленский провел первую Ставку по возвращении из длительной командировки: что обсуждалось

14:12, 26 сентября 2023
На заседании были заслушаны доклады по ситуации на фронте, наращивание производства дронов и текущее положение дел в армии агрессора.
Зеленский провел первую Ставку по возвращении из длительной командировки: что обсуждалось
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Во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки Главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.

На заседании были заслушаны доклады по ситуации на фронте, наращивание производства дронов и текущее положение дел в армии агрессора.

«Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР М. А. Буданов – об оперативном лечении на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырского и Тарнавского – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров.

Большой доклад министра Камишина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.

Большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК», — отметил глава государства.

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