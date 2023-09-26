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Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

Поведінку працівників апаратів судів в соціальних мережах необхідно регламентувати, – ДСА

У Державній судовій адміністрації дійшли висновку, що публікації та коментарі працівників апаратів судів в соціальних мережах можуть впливати на громадську думку.

Тетяна Пархацька звільнилась з посади керівника Секретаріату Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя Тетяна Пархацька працювала з 2015 року, але вирішила завершити свою місію у ВРП

  1. В Україні

Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження: що обговорювалося

14:12, 26 вересня 2023
На засіданні були заслухані доповіді щодо ситуації на фронті, нарощування виробництва дронів та поточний стан справ у армії агресора.
Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження: що обговорювалося
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У вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки Головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

На засіданні були заслухані доповіді щодо ситуації на фронті, нарощування виробництва дронів та поточний стан справ у армії агресора.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР М. О. Буданов – про оперативне лікування на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирського і Тарнавського – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров.

Велика доповідь міністра Камішина щодо заходів, які здійснює Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Велика доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК», — зазначив глава держави.

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