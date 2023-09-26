Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження: що обговорювалося

На засіданні були заслухані доповіді щодо ситуації на фронті, нарощування виробництва дронів та поточний стан справ у армії агресора.

У вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки Головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

На засіданні були заслухані доповіді щодо ситуації на фронті, нарощування виробництва дронів та поточний стан справ у армії агресора.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР М. О. Буданов – про оперативне лікування на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирського і Тарнавського – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров.

Велика доповідь міністра Камішина щодо заходів, які здійснює Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Велика доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК», — зазначив глава держави.

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