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На Харьковщине мужчина забил сожительницу до смерти, а тело сбросил в выгребную яму

08:55, 21 октября 2023
Злоумышленник частично признал свою вину.
На Харьковщине мужчина забил сожительницу до смерти, а тело сбросил в выгребную яму
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В Лозовой в Харьковской области мужчина забил сожительницу до смерти, после чего сбросил тело жертвы в выгребную яму. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что мужчина убил свою сожительницу, с которой проживал последние десять лет. Между ним и женщиной возникали конфликты.

«Трагедия произошла в одном из домовладений в Лозовом в вечернее время, около 20 часов. Мужчина и женщина снова стали ссориться, находясь во дворе дома. Злоумышленник толкнул пострадавшую в грудь, она упала на тротуарную плитку. Преодолев таким образом сопротивление, мужчина стал бить женщину ногами по туловищу и голове. Избиение без сознания жертвы длилось около 10 минут. Оставив ее на том же месте, мужчина вернулся в дом. На следующее утро, выйдя во двор и увидев тело сожительницы, злоумышленник осознал, что она мертва. Чтобы скрыть преступление, он сбросил труп в выгребную яму, расположенную на территории домовладения, а затем еще и засыпал его известью», - рассказали в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он объяснил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и первая ударила его по голове. По словам мужчины, он не смог сдержать гнев.

Суд признал виновным 55-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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