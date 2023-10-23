Зеленский провел важную Ставку: говорили о наступлении и обороне

По словам Президента, участники заседания получили всю текущую информацию и дали поручение военным и разведке.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент Владимир Зеленский 23 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Важна Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал, что участники собрания получили всю текущую информацию и дали поручение военным и разведке.

"Работаем дальше над освобождением нашей земли", - добавил глава государства.

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