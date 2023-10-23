Зеленський провів важливу Ставку: говорили про наступ та оборону

Президент Володимир Зеленський 23 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", — зазначив Зеленський.
Президент також розповів, що учасники зібрання отримали всю поточну інформацію й дали доручення військовим та розвідці.
"Працюємо далі над звільненням нашої землі", — додав глава держави.
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