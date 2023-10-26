Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Двух крымчан оштрафовали за прослушивание «Доброго вечора, ми з України», — омбудсмен

07:40, 26 октября 2023
Украинскую песню оккупанты признали как «военно-патриотический лозунг».
Двух крымчан оштрафовали за прослушивание «Доброго вечора, ми з України», — омбудсмен
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во временно оккупированном Крыму двум местным жителям назначили штрафы за публичное прослушивание песни "Доброго вечора, ми з України". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Подконтрольный рф Ленинский районный суд оккупированного Крыма назначил местным жителям Ленуру Халилову и Дмитрию Камышанцеву штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому из-за упрека в "дискредитации" российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП рф)", - говорится в сообщении.

Оккупанты считают, что "название этой песни является "военно-патриотическим лозунгом", который "используется в материалах, направленных на подрыв доверия, авторитета, имиджа Вооруженных сил рф", пояснил Лубинец.

"Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова", - резюмировал омбудсмен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду