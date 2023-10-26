Двух крымчан оштрафовали за прослушивание «Доброго вечора, ми з України», — омбудсмен

Украинскую песню оккупанты признали как «военно-патриотический лозунг».

Во временно оккупированном Крыму двум местным жителям назначили штрафы за публичное прослушивание песни "Доброго вечора, ми з України". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Подконтрольный рф Ленинский районный суд оккупированного Крыма назначил местным жителям Ленуру Халилову и Дмитрию Камышанцеву штрафы в размере 40 тысяч рублей каждому из-за упрека в "дискредитации" российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП рф)", - говорится в сообщении.

Оккупанты считают, что "название этой песни является "военно-патриотическим лозунгом", который "используется в материалах, направленных на подрыв доверия, авторитета, имиджа Вооруженных сил рф", пояснил Лубинец.

"Таким образом оккупанты пытаются запугать и подавить сопротивление граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова", - резюмировал омбудсмен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.