Двох кримчан оштрафували за прослуховування «Доброго вечора, ми з України», — омбудсмен

Українську пісню окупанти визнали як «військово-патріотичне гасло».

В тимчасово окупованому Криму двом місцевим жителям призначили штрафи за публічне прослуховування пісні "Доброго вечора, ми з України". Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Тelegram.

"Підконтрольний рф Ленінський районний суд окупованого Криму призначив місцевим жителям штрафи у розмірі 40 тисяч рублів кожному через закид у "дискредитації" російської армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП рф)", - ідеться в повідомленні.

Окупанти вважають, що "назва цієї пісні є "військово-патріотичним гаслом", яке "використовується в матеріалах, спрямованих на підрив довіри, авторитету, іміджу Збройних сил рф", пояснив Лубінець.

"У такий спосіб окупанти намагаються залякати й придушити спротив громадян України на території тимчасово окупованого півострова", - резюмував омбудсмен.

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