Отказ в совершении нотариальных действий: что следует знать

Нотариусу запрещается безосновательно отказывать в совершении нотариального действия.

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В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили, когда нотариус может отказать в совершении нотариального действия.

Отмечается, что роль нотариата в реализации и защите прав и законных интересов граждан достаточно важна, поскольку от качества работы органов нотариата зависит состояние функционирования гражданского оборота, эффективность охраны и защиты имущественных прав и законных интересов граждан и организаций.

Нотариус как уполномоченное государством лицо осуществляет нотариальную деятельность в государственной нотариальной конторе, государственном нотариальном архиве или проводит независимую профессиональную нотариальную деятельность, в частности, удостоверяет права, а также факты, имеющие юридическое значение, и совершает другие нотариальные действия, предусмотренные законом, с целью предоставления юридической вероятности.

Нотариус является процессуально независимым лицом, исключительно самостоятельно принимающим решение: совершать нотариальное действие или отказать в его совершении.

Однако действующим законодательством Украины нотариусу или должностному лицу, совершающему нотариальные действия, запрещается безосновательно отказывать в совершении нотариального действия (положение статьи 49 Закона Украины «О нотариате»).

В то же время в соответствии со статьей 49 Закона Украины «О нотариате», нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывает, в том числе и не исключительно, если:

совершение такого действия противоречит законодательству Украины;

не поданы сведения (информацию) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;

есть сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознает значение, содержание, правовые последствия этого действия или это лицо действует под влиянием насилия;

с просьбой о совершении нотариального действия обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, или уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;

сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в их уставе или положении, или выходит за пределы их деятельности;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло плату за его совершение.

Кроме того, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не принимает для совершения нотариальных действий документы, если они не отвечают требованиям, установленным в статье 47 Закона Украины «О нотариате».

«Отдельно обращаем внимание, что для совершения нотариальных действий не принимаются документы, не соответствующие требованиям законодательства или содержащие сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, имеющие подчистки или дописки, зачеркнутые слова или другие неоговорочные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом (часть 3 статьи 47 Закона Украины «О нотариате»).

Обращаем внимание на требование лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.

Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трех рабочих дней выносит соответствующее постановление. Постановление об отказе в совершении нотариального действия – это процессуальный документ, подтверждающий факт отказа нотариуса или должностного лица в совершении конкретного нотариального действия по основаниям, предусмотренным законом.

Важно напомнить, что согласно статьям 55 и статье 124 Конституции Украины, каждый человек имеет право на судебную защиту своих прав и законных интересов», - сообщают в Минюсте.

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