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  1. В Украине

Отдых депутатов за границей под видом командировок: в Ужгородском горсовете проводят обыски

16:43, 1 ноября 2023
СБУ провела обыски в Ужгородском горсовете относительно отдыха депутатов за границей под видом «командировок».
Отдых депутатов за границей под видом командировок: в Ужгородском горсовете проводят обыски
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины провели обыски в административном здании Ужгородского городского совета в связи выездом депутатов за границу, скрывая это под видом официальных "командировок", - сообщили в СБУ.

По информации следствия, представители горсовета предоставляли недостоверные данные в служебных документах, связанных с выездом за границу. Для этого они использовали фиктивные приглашения от зарубежных организаций, которые имели аффилированность к местным чиновникам.

Во избежание раскрытия преступления, фигуранты дела не регистрировали такую "корреспонденцию" и скрывали подписанные письма, касающиеся зарубежных "командировок", от системы электронного документооборота горсовета.

Однако, во время таких "командировок" чиновники фактически отправлялись на отдых за границу во время войны в Украине.

Сейчас проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Согласно санкциям этой статьи, виновным лицам грозит наказание от 3 до 9 лет лишения свободы, а также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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