ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 6 судов

Комиссия рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке судей в суды из Одесщины, Сумщины и Днепропетровщины.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:

в Арцизский районный суд Одесской области – 1 судьи;

в Березовский районный суд Одесской области – 1 судьи;

в Беляевский районный суд Одесской области – 3 судей;

в Заречный районный суд города Сумы – 7 судей;

в Сумской апелляционный суд – 11 судей;

в Терновский городской суд Днепропетровской области – 1 судьи.

«Рассмотрение вопроса будет происходить 22 ноября 2023 в 13 ч 00 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9)», - говорится в сообщении.

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