ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 6 судов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия:
в Арцизский районный суд Одесской области – 1 судьи;
в Березовский районный суд Одесской области – 1 судьи;
в Беляевский районный суд Одесской области – 3 судей;
в Заречный районный суд города Сумы – 7 судей;
в Сумской апелляционный суд – 11 судей;
в Терновский городской суд Днепропетровской области – 1 судьи.
«Рассмотрение вопроса будет происходить 22 ноября 2023 в 13 ч 00 мин в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9)», - говорится в сообщении.
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