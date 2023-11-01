$35 000 взятки за содействие в приобретении земли: завершено следствие по делу депутата Волынского облсовета

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что прокурор завершил досудебное расследование по делу в отношении депутата Волынского областного совета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Депутат подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
«По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления», - сказано в сообщении.
В САП напомнили, что в сентябре 2023 года указанный депутат разоблачен на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. дол. США. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.
Ранее сообщалось, что В Харькове главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского городского совета организовал схему для теневого заработка денег.
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