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  1. В Украине

$35 000 взятки за содействие в приобретении земли: завершено следствие по делу депутата Волынского облсовета

16:35, 1 ноября 2023
За взятку депутат обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.
$35 000 взятки за содействие в приобретении земли: завершено следствие по делу депутата Волынского облсовета
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что прокурор завершил досудебное расследование по делу в отношении депутата Волынского областного совета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Депутат подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

«По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления», - сказано в сообщении.

В САП напомнили, что в сентябре 2023 года указанный депутат разоблачен на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. дол. США. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.

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