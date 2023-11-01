$35 000 взятки за содействие в приобретении земли: завершено следствие по делу депутата Волынского облсовета

За взятку депутат обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что прокурор завершил досудебное расследование по делу в отношении депутата Волынского областного совета. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Депутат подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

«По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления», - сказано в сообщении.

В САП напомнили, что в сентябре 2023 года указанный депутат разоблачен на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. дол. США. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что В Харькове главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского городского совета организовал схему для теневого заработка денег.

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