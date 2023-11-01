Получил $3000 взятки за «содействие» в размещении торгплощадки в Харькове: будут судить чиновника

Злоумышленник требовал неправомерную выгоду с физических лиц-предпринимателей за предоставление разрешений.

В Харькове главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского городского совета организовал схему для теневого заработка денег, передает Харьковская областная прокуратура.

Он потребовал неправомерную выгоду с физических лиц-предпринимателей за предоставление разрешения на размещение малых архитектурных форм на территории указанного района.

Как отмечают в прокуратуре, Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и по факту пособничества в получении неправомерной выгоды третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В июне этого года к чиновнику обратился предприниматель, у которого возникли проблемы с размещением торгового павильона для фаст-фуда по проспекту Победы в Харькове.

«Делок отметил, что он имеет важное «влияние» на нужных людей для обустройства киоска именно в этом месте. Однако за услугу он установил сумму в 3000 долларов США.

Сначала чиновник администрации сказал передать 1000 долларов США через своего знакомого. Предприниматель выполнил требование и передал необходимую сумму.

Однако уже 7 сентября во время передачи 2000 долларов США лично главный специалист задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина уволен с должности. Обвинительный акт будет рассмотрен в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.