Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

Верховный Суд заключил, можно ли считать деловую репутацию руководства банка небезупречной в случае наличия в ЕРДР информации об уголовном производстве

Коллегия судей Верховного Суда отметила, что только внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей АО КБ «ПриватБанк», в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение.

Возбуждение производства о банкротстве никак не отменяет обязанности по регистрации налоговых накладных, - Верховный Суд

Верховный Суд высказал позицию об ответственности за нарушение своевременности регистрации налоговых накладных предприятием, в отношении которого начато производство о признании банкротом и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП

В Офисе Генпрокурора рассказали, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов.

Вместо соцвыплат людям с инвалидностью предлагают предоставлять услугу по обустройству рабочего места, - министр соцполитики объяснила детали

На всех социальных выплат не хватит, потому что международная поддержка имеет свойство иссякать, и к послевоенному восстановлению должны быть привлечены все, - министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, почему пора менять подходы к льготам от государства.

  1. В Украине

Получил $3000 взятки за «содействие» в размещении торгплощадки в Харькове: будут судить чиновника

07:59, 1 ноября 2023
Злоумышленник требовал неправомерную выгоду с физических лиц-предпринимателей за предоставление разрешений.
Получил $3000 взятки за «содействие» в размещении торгплощадки в Харькове: будут судить чиновника
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Харькове главный специалист сектора предпринимательства и потребительского рынка администрации Шевченковского района Харьковского городского совета организовал схему для теневого заработка денег, передает Харьковская областная прокуратура.

Он потребовал неправомерную выгоду с физических лиц-предпринимателей за предоставление разрешения на размещение малых архитектурных форм на территории указанного района.

Как отмечают в прокуратуре, Шевченковской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и по факту пособничества в получении неправомерной выгоды третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В июне этого года к чиновнику обратился предприниматель, у которого возникли проблемы с размещением торгового павильона для фаст-фуда по проспекту Победы в Харькове.

«Делок отметил, что он имеет важное «влияние» на нужных людей для обустройства киоска именно в этом месте. Однако за услугу он установил сумму в 3000 долларов США.

Сначала чиновник администрации сказал передать 1000 долларов США через своего знакомого. Предприниматель выполнил требование и передал необходимую сумму.

Однако уже 7 сентября во время передачи 2000 долларов США лично главный специалист задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина уволен с должности. Обвинительный акт будет рассмотрен в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео