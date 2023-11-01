Отримав $3000 хабаря за «сприяння» у розміщенні торгмайданчика у Харкові: судитимуть посадовця

Зловмисник вимагав неправомірну вигоду з фізичних осіб-підприємців за надання дозволів.

У Харкові головний спеціаліст сектору підприємництва та споживчого ринку адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради організував «схему» для тіньового заробітку грошей, передає Харківська обласна прокуратур.

Він вимагав неправомірну вигоду з фізичних осіб-підприємців за надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм на території вказаного району.

Як пишуть у прокуратурі, Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, та за фактом пособництва у одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Зазначається, що у червні цього року до посадовця звернувся підприємець, у якого виникли проблеми з розміщенням торгівельного павільйона для фаст-фуду по проспекту Перемоги у Харкові.

«Ділок зазначив, що він має вагомий «вплив» на потрібних людей для облаштування кіоску саме у цьому місці. Проте за «послугу» він встановив суму у 3000 доларів США.

Спочатку посадовець адміністрації сказав передати 1000 доларів США через свого знайомого. Підприємець виконав вимогу та передав необхідну суму.

Проте вже 7 вересня під час передачі 2000 доларів США особисто головного спеціаліста затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

Наразі чоловіка звільнено з посади. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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