$35 000 хабаря за сприяння у придбанні землі: завершено слідство у справі депутата Волинської облради

За хабар депутат обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що прокурор завершив досудового розслідування у справі стосовно депутата Волинської обласної ради. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Депутат підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

«Наразі за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення», - сказано у повідомленні.

У САП нагадали, що у вересні 2023 року зазначеного депутата викрито на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

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