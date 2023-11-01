ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 6 судів

Комісія розгляне питання щодо внесення подання про відрядження суддів до судів з Одещини, Сумщини та Дніпропетровщини.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Арцизького районного суду Одеської області – 1 судді;

до Березівського районного суду Одеської області – 1 судді;

до Біляївського районного суду Одеської області – 3 суддів;

до Зарічного районного суду міста Суми – 7 суддів;

до Сумського апеляційного суду – 11 суддів;

до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.

«Розгляд питання відбуватиметься 22 листопада 2023 року о 13 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9)», - сказано у повідомленні.

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