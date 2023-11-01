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НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

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Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 6 судів

16:44, 1 листопада 2023
Комісія розгляне питання щодо внесення подання про відрядження суддів до судів з Одещини, Сумщини та Дніпропетровщини.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 6 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Арцизького районного суду Одеської області – 1 судді;

до Березівського районного суду Одеської області – 1 судді;

до Біляївського районного суду Одеської області – 3 суддів;

до Зарічного районного суду міста Суми – 7 суддів;

до Сумського апеляційного суду – 11 суддів;

до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.

«Розгляд питання відбуватиметься 22 листопада 2023 року о 13 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9)», - сказано у повідомленні.   

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