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  1. В Україні

Відпочинок депутатів за кордоном під виглядом відряджень: в Ужгородській міськраді проводять обшуки

16:43, 1 листопада 2023
СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді щодо відпочинку депутатів за кордоном під виглядом «відряджень».
Відпочинок депутатів за кордоном під виглядом відряджень: в Ужгородській міськраді проводять обшуки
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції України провели обшуки в адміністративній будівлі Ужгородської міської ради у зв'язку виїздом депутатів за кордон, приховуючи це під виглядом офіційних «відряджень», – повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, представники міськради надавали недостовірні дані у службових документах, пов'язаних із виїздом за кордон. Для цього вони використовували фіктивні запрошення від закордонних організацій, які мали афілійованість до місцевих посадовців.

З метою уникнення розкриття злочину, фігуранти справи не реєстрували таку «кореспонденцію» та приховували підписані листи, що стосувались зарубіжних «відряджень», від системи електронного документообігу міськради.

Проте, під час таких «відряджень» посадовці фактично відправлялися на відпочинок за кордон під час війни в Україні.

Зараз проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Згідно з санкціями цієї статті, винним особам загрожує покарання від 3 до 9 років позбавлення волі, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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