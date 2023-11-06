Как повысить добродетель политических партий: в НАПК подготовили 10 советов

Уже 26 декабря вступит в силу закон о возобновлении обязательной отчетности политпартий и каждая партия должна отчитаться об израсходованных средствах.

Источник фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что подготовило методическую разработку «Как повысить добродетель политпартий: 10 советов от НАПК». Она обобщена на основе анализа наиболее типичных нарушений, которые допускают политические партии во время своей работы и отчетности.

«Ее основная цель – это предотвратить нарушения в деятельности политпартий. Мы систематизировали и унифицировали ситуации, которые возникали в разных политпартиях еще до войны и уже во время военного положения, чтобы в дальнейшем они избегали использования таких недобродельных схем. Тем более, что уже 26 декабря вступит в силу закон о возобновлении обязательной отчетности политпартий и каждая партия должна отчитаться об израсходованных средствах, в частности государственного финансирования перед НАПК и обществом за три года», – отметила руководитель Департамента предотвращения политической коррупции Анна Чернуцкая.

НАПК подробно описало типичные признаки схем, которые используют политические партии и последствия.

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