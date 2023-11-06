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  1. В Україні

Як підвищити доброчесність політичних партій: у НАЗК підготували 10 порад

22:40, 6 листопада 2023
Уже 26 грудня набуде чинності закон про відновлення обов’язкового звітування політпартій і кожна партія має прозвітувати про витрачені кошти.
Як підвищити доброчесність політичних партій: у НАЗК підготували 10 порад
Джерело фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що підготувало методичну розробку «Як підвищити доброчесність політпартій: 10 порад від НАЗК». Вона узагальнена на основі аналізу найтиповіших порушень, які допускають політичні партії під час свої роботи та звітування.

«Її основна мета – це запобігти порушенням у діяльності політпартій. Ми систематизували й уніфікували ситуації, які виникали в різних політпартіях ще до війни та вже під час воєнного стану, аби надалі вони уникали використання таких недоброчесних схем. Тим паче уже 26 грудня набуде чинності закон про відновлення обов’язкового звітування політпартій і кожна партія має прозвітувати про витрачені кошти, зокрема державного фінансування перед НАЗК і суспільством за три роки», – зазначила керівниця Департаменту запобігання політичній корупції Ганна Чорнуцька.

НАЗК детально описало типові ознаки схем, які використовують політичні партії та наслідки. 

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