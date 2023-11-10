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  1. В Украине

Оккупантам будет труднее устроить блекаут в Украине этой зимой, — СМИ

17:02, 10 ноября 2023
Украинская энергетика подготовлена к ракетным и дроновым ударам рф.
Оккупантам будет труднее устроить блекаут в Украине этой зимой, — СМИ
Фото: Getty Images
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Этой зимой российским оккупантам будет гораздо труднее навредить украинской энергосистеме. Это благодаря тому, что энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых атак рф. Об этом сообщает издание CNN.

Одной из причин, почему россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году, были ограничены возможности украинского ПВО. Об этом заявил заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

По его мнению, теперь оккупантам будет сложнее достичь поставленных целей.

«Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом. Россиянам будет трудно добиться результата – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют», - подчеркнул он.

К тому же, энергетики также сделали свою часть работы, воспользовавшись летней паузой, когда российские террористы били по зерновой инфраструктуре вместо энергосистемы.

«Мы восстановили, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные», - рассказал изданию гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, вокруг ключевых объектов энергораспределительной сети установлены физические барьеры - так называемые габионы, представляющие собой мешки с песком, скрепленные металлическими клетками, что в теории должно защитить от обломков ракет и дронов-камикадзе.

«Наша цель – сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи. Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона», – отметил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Кроме того, компания подготовила резервы оборудования, научила ремонтные бригады и диспетчеров для ликвидации последствий возможных атак и создала резервные цепи электроснабжения потребителей.

В «Укрэнерго» уверяют, что смогли устранить часть повреждений этого года и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии, необходимые для зимы. Однако, по словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы.

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