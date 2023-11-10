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Окупантам буде важче влаштувати блекаут в Україні цієї зими, — ЗМІ

17:02, 10 листопада 2023
Українська енергетика підготовлена до ракетних та дронових ударів рф.
Окупантам буде важче влаштувати блекаут в Україні цієї зими, — ЗМІ
Фото: Getty Images
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Цієї зими російським окупантам буде значно важче нашкодити українській енергосистемі. Це завдяки тому, що енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових атак рф. Про це повідомляє видання CNN.

Однією із причин, чому росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року, були обмежені можливості української ППО. Про це заявив заступник очільника ГУР Вадим Скібіцький.

На його думку, тепер окупантам буде складніше досягнути поставленої мети.

«Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко досягти результату - ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють», - наголосив він.

До того ж енергетики також зробили свою частину роботи, скориставшись літньою паузою, коли російські терористи били по зерновій інфраструктурі замість енергосистеми.

«Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші», - розповів виданню гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

За його словами, навколо ключових об’єктів енергорозподільчої мережі встановлено фізичні бар’єри - так звані габіони, що являють собою мішки з піском, скріплені металевими клітками, що в теорії має захистити від уламків ракет та дронів-камікадзе.

«Наша мета - зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона», - зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Окрім того, компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електрозабезппечення споживачів.

В «Укренерго» запевняють, що змогли усунути частину тогорічних пошкоджень і готові постачати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. Однак, за словами Кудрицького, на повне відновлення енергосистеми можуть знадобитися роки.

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