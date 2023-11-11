В Офисе Президента отреагировали на предложение Маска о переговорах с россией

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк, не называя имя, спросил, что движет Маском, который предлагает переговоры с рф.

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В Офисе Президента Украины отреагировали на предложение Илона Маска о переговорах с россией. Не отмечая имя предпринимателя, Михаил Подоляк спросил, что движет отдельными "гражданами Стран Демократии", которые находятся на расстоянии от военных событий и рекомендуют Украине и предлагают идти на "переговоры/капитуляцию".

"Когда кто-то в россии произносит слово "переговоры", он на самом деле прямо говорит: "Не дайте нам проиграть, не дайте нам отвечать за преступления, сохраните нам возможности убивать, насиловать, захватывать, заставьте Украину смириться и стать на колени", - сказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Комментарий был на высказывание Илона Маска, что якобы Украина может понести значительные потери в случае нового наступления, поэтому президенту Зеленскому желательно начать переговоры с российским диктатором путиным.

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