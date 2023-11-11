В Офісі Президента відреагували на пропозицію Маска щодо переговорів з росією

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк, не називаючи ім’я, запитав, що рухає Маском, який пропонує переговори з рф.

Джерело фото: BBC

В Офісі Президента України відреагували на пропозицію Ілона Маска щодо переговорів з росією. Не зазначаючи ім'я підприємця, Михайло Подоляк запитав, що рухає окремими «громадянами Країн Демократії», які знаходяться на відстані від військових подій та рекомендують Україні і пропонують йти на «переговори/капітуляцію».

«Коли хтось у росії промовляє слово «переговори», він насправді прямо каже: «Не дайте нам програти, не дайте нам відповідати за злочини, збережіть нам можливості вбивати, ґвалтувати, захоплювати, змусьте Україну змиритися й стати на коліна», – сказав радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Коментар був на висловлювання Ілона Маска, що нібито Україна може зазнати значних втрат у випадку нового наступу, тому президенту Зеленському бажано розпочати переговори з російським диктатором путіним.

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