Судили четырех граждан Израиля за контрабанду кокаина через Одесский порт

К 11 годам заключения приговорены иностранцы, которые занимались контрабандой кокаина для продажи из Перу.

За контрабанду кокаина через Одесский морской торговый порт признаны виновными четыре гражданина Израиля, - сообщает Офис Генерального прокурора.

Приговор суда установил наказание для этих лиц: двое израильтян получили 11 лет лишения свободы, а двое других - 11 с половиной лет и 11 лет 3 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии прокуратуры, в конце августа 2020 года иностранцы осуществили контрабанду кокаина через Одесский порт. Наркотическое вещество прибыло из Перу в контейнере, скрытом внутри станка и расфасованном в 114 брикетах. По заключению экспертизы, изъятое с места происшествия спрессованное вещество белого цвета общей массой более 114 кг содержало наркотическое средство - кокаин, количественное содержание которого составило более 80,6 кг. Иностранцев задержали во время изъятия кокаина из станка.

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