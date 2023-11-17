$10 000 за избежание мобилизации: в Сумах задержан инспектор военной службы правопорядка

Своим «клиентам» фигурант объяснял, что имеет связи с нужными людьми в местном военкомате, поэтому может договориться об отсрочке или даже освобождении от призыва.

В Сумах стражи порядка разоблачили инспектора военной службы правопорядка, который требовал взятки в более чем 10 000 долларов с призывников, обещая помочь им уклониться от службы. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Своим «клиентам» фигурант объяснял, что имеет связи с нужными людьми в местном военкомате, поэтому может договориться об отсрочке или даже освобождении от призыва.

«Находясь в звании сержанта, он демонстрировал заказчиком фейковое удостоверение капитана. В среднем стоимость своих услуг злоумышленник оценивал более чем в 10 тыс. долларов США.

Чтобы обезопасить уклонистов от получения повесток на улицах города, у него были чистые бланки повесток с печатями, которые он выдавал мужчинам. Благодаря такой схеме «клиенты» могли апеллировать к работникам ТЦК и СП, которые они уже получили повестку и как раз идут в военкомат», - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что военнослужащий задержан «на горячем» при получении 3 тыс. долларов США.

Во время осмотра у него выявлены и изъяты два служебных удостоверения: сержанта и поддельное удостоверение армейского капитана.

Мужчине сообщено о подозрении за предложение оказать влияние за предоставление неправомерной выгоды и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к сделке, в том числе проверяется информация относительно должностных лиц терцентра комплектования и соцподдержки.

Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранитель занимался переправкой уклонистов за границу под видом людей с инвалидностью.

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