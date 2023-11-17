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$10 000 за уникнення мобілізації: у Сумах затримали інспектора військової служби правопорядку

12:02, 17 листопада 2023
Своїм «клієнтам» фігурант пояснював, що має зв’язки з потрібними людьми у місцевому військкоматі, відтак може домовитися про відстрочку чи навіть звільнення від призову.
$10 000 за уникнення мобілізації: у Сумах затримали інспектора військової служби правопорядку
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У Сумах правоохоронці викрили інспектора військової служби правопорядку, який вимагав хабарі у понад 10 000 доларів з призовників, обіцяючи допомогти їм ухилитися від служби. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Своїм «клієнтам» фігурант пояснював, що має зв’язки з потрібними людьми у місцевому військкоматі, відтак може домовитися про відстрочку чи навіть звільнення від призову.

«Перебуваючи у званні сержанта, він демонстрував замовником фейкове посвідчення капітана. У середньому вартість своїх послуг зловмисник оцінював у понад 10 тис. доларів США.

Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток на вулицях міста, він мав чисті бланки повісток з печатками, які він видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, «клієнти» могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та як раз йдуть до військкомату», - сказано у повідомленні.

У ДБР зазначили, що військовослужбовця затримано «на гарячому» під час отримання 3 тис. доларів США.

Під час догляду в нього виявлено та вилучено два службові посвідчення: сержанта та підробне посвідчення армійського капітана.

Чоловіку повідомлено про підозру за пропозицію здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців терцентру комплектування та соцпідтримки.

Раніше ми писали, що на Волині правоохоронець займався переправкою ухилянтів за кордон під виглядом людей з інвалідністю.

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