Судили чотирьох громадян Ізраїлю за контрабанду кокаїну через Одеський порт

До 11 років ув’язнення засуджено іноземців, які займалися контрабандою кокаїну для продажу з Перу.

За контрабанду кокаїну через Одеський морський торгівельний порт визнано винними чотирьох громадян Ізраїлю, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Вирок суду встановив покарання для цих осіб: двоє ізраїльтян отримали 11 років позбавлення волі, а інші двоє — 11 з половиною років та 11 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією прокуратури, наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через Одеський порт. Наркотична речовина прибула з Перу у контейнері, прихованому всередині верстату та розфасованому у 114 брикетах. За висновками експертизи, вилучена з місця події спресована речовина білого кольору загальною масою понад 114 кг містила наркотичний засіб — кокаїн, кількісний вміст якого склав понад 80,6 кг. Іноземців затримали під час вилучення кокаїну з верстату.

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