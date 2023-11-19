В Нацбанке заверили, что в условиях блекаута и обстрелов украинцы смогут получить банковские услуги

Стало известно, как построена защита украинской банковской системы от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Фото: forbes.ua

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный раскрыл, как построена защита украинской банковской системы от российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом он рассказал в интервью The Banker.

«Первый уровень – это НБУ и система протоколов центрального банка, позволяющая ему работать и выполнять свои функции при любых условиях. При полной или частичной потере связи, отсутствии транспорта, стабильной связи с персоналом заработает система уведомлений, перевозки персонала, обмена сообщениями. Второй уровень – сотрудничество и взаимодействие между НБУ и банковской системой для обеспечения ее функционирования в условиях тотального отключения электроэнергии или отсутствия связи», - отметил Пышный.

Глава НБУ рассказал, что в случае активации POWER BANKING как минимум 35% сети отделений системно важных банков должны работать в условиях блекаута и при отсутствии связи.

Сейчас в сеть POWER BANKING входят 2360 отделений (т.е. более 50% от общего количества банковских отделений), имеющих автономные источники электроэнергии и связи. Граждане Украины знают, какие отделения работают в условиях обесточивания, потому что они соответствующим образом обозначены.

«Есть карта и информация, а также взаимодействие с местными властями», – отмечает Пышный.

Кроме того, банковский сектор работает в части открывшихся в прошлом году пунктов несокрушимости в ответ на регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру. Это места, куда люди могут прийти, если нет света или отопления. Пункты несокрушимости обеспечивают базовое отопление, еду, точки для зарядки телефонов и компьютеров, а некоторые, расположенные в админзданиях, – возможность обналичивания.

«После активации протокола POWER BANKING не имеет значения, клиентом какого банка вы являетесь. Вы становитесь клиентом всей сети отделений POWER BANKING. Это общенациональная сеть», – говорит глава Нацбанка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.