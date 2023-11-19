Как оплатить парковку в Киеве через мобильное приложение: инструкция

Во время воздушной тревоги инспекторы не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.

Источник фото: КГГА

Киевляне и гости столицы могут быстро и удобно оплатить парковку на сети отведенных площадок через мобильное приложение Киев Цифровой. Об этом пишут в КГГА.

Так, специально отведенная парковочная площадка должна быть обустроена соответствующими знаками.

Стоимость парковки на площадках Киева зависит от зоны и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг Крещатика – 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час;

3 зона, остальная часть города – 5 грн/час.

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

Выбрать «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».

Выбрать номер авто из списка или указать его.

Самостоятельно выбрать адрес и номер парковочной площадки из списка или он автоматически определится по геолокации.

Нажать «Начать парковку».

Нажать «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к «Оплате парковки».

Оплата услуги парковки начисляется за первый час, далее – за каждые полчаса. Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Кроме того, пользователь может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки.

Также можно добавить кошелек Masterpass. В таком случае оплата будет списываться автоматически с привязанной карты. Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.