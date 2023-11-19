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Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

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  1. Общество

Как оплатить парковку в Киеве через мобильное приложение: инструкция

20:01, 19 ноября 2023
Во время воздушной тревоги инспекторы не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.
Как оплатить парковку в Киеве через мобильное приложение: инструкция
Источник фото: КГГА
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Киевляне и гости столицы могут быстро и удобно оплатить парковку на сети отведенных площадок через мобильное приложение Киев Цифровой. Об этом пишут в КГГА.

Так, специально отведенная парковочная площадка должна быть обустроена соответствующими знаками.

Стоимость парковки на площадках Киева зависит от зоны и составляет:

  • 1 зона, центральные улицы вокруг Крещатика – 35 грн/час;
  • 2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час;
  • 3 зона, остальная часть города – 5 грн/час.

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

  • Выбрать «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
  • Выбрать номер авто из списка или указать его.
  • Самостоятельно выбрать адрес и номер парковочной площадки из списка или он автоматически определится по геолокации.
  • Нажать «Начать парковку».
  • Нажать «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к «Оплате парковки».

Оплата услуги парковки начисляется за первый час, далее – за каждые полчаса. Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Кроме того, пользователь может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки.

Также можно добавить кошелек Masterpass. В таком случае оплата будет списываться автоматически с привязанной карты. Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не производят эвакуацию автомобилей.

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