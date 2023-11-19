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Як оплатити паркування в Києві через мобільний застосунок: інструкція

20:01, 19 листопада 2023
Під час повітряної тривоги інспектори не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.
Як оплатити паркування в Києві через мобільний застосунок: інструкція
Джерело фото: КМДА
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Кияни та гості столиці можуть швидко та зручно оплатити паркування на мережі відведених майданчиків через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це пишуть у КМДА.

Так, спеціально відведений паркувальний майданчик має бути облаштований відповідними знаками.

Вартість паркування на майданчиках Києва залежить від зони і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо Хрещатика – 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

  • Вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
  • Вибрати номер авто з переліку або вказати його.
  • Самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією.
  • Натиснути «Почати паркування».
  • Натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Оплата послуги паркування нараховується за першу годину, далі – за кожні пів години. Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Крім того, користувач може додати кілька номерів автомобілів у застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний із них у меню погодинного паркування.

Також можна додати гаманець Masterpass. У такому разі оплата списуватиметься автоматично з прив’язаної картки. Паркування можна оплатити карткою через Apple Pay чи Google Pay.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

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