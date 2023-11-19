Як оплатити паркування в Києві через мобільний застосунок: інструкція

Під час повітряної тривоги інспектори не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Джерело фото: КМДА

Кияни та гості столиці можуть швидко та зручно оплатити паркування на мережі відведених майданчиків через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це пишуть у КМДА.

Так, спеціально відведений паркувальний майданчик має бути облаштований відповідними знаками.

Вартість паркування на майданчиках Києва залежить від зони і становить:

1 зона, центральні вулиці навколо Хрещатика – 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;

3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

Вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».

Вибрати номер авто з переліку або вказати його.

Самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією.

Натиснути «Почати паркування».

Натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Оплата послуги паркування нараховується за першу годину, далі – за кожні пів години. Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Крім того, користувач може додати кілька номерів автомобілів у застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний із них у меню погодинного паркування.

Також можна додати гаманець Masterpass. У такому разі оплата списуватиметься автоматично з прив’язаної картки. Паркування можна оплатити карткою через Apple Pay чи Google Pay.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

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