Як оплатити паркування в Києві через мобільний застосунок: інструкція

Кияни та гості столиці можуть швидко та зручно оплатити паркування на мережі відведених майданчиків через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це пишуть у КМДА.
Так, спеціально відведений паркувальний майданчик має бути облаштований відповідними знаками.
Вартість паркування на майданчиках Києва залежить від зони і становить:
- 1 зона, центральні вулиці навколо Хрещатика – 35 грн/год;
- 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
- 3 зона, решта міста – 5 грн/год.
Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:
- Вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
- Вибрати номер авто з переліку або вказати його.
- Самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією.
- Натиснути «Почати паркування».
- Натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».
Оплата послуги паркування нараховується за першу годину, далі – за кожні пів години. Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
Крім того, користувач може додати кілька номерів автомобілів у застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний із них у меню погодинного паркування.
Також можна додати гаманець Masterpass. У такому разі оплата списуватиметься автоматично з прив’язаної картки. Паркування можна оплатити карткою через Apple Pay чи Google Pay.
Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.
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