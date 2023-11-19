В Нацбанку запевнили, що в умовах блекауту та обстрілів українці зможуть отримати банківські послуги

Стало відомо, як побудований захист української банківської системи від російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Фото: forbes.ua

Голова Національного банку України Андрій Пишний розкрив, як побудований захист української банківської системи від російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Banker.

«Перший рівень – це НБУ і система протоколів центрального банку, яка дає йому змогу працювати і виконувати свої функції за будь-яких умов. За повної або часткової втрати зв'язку, відсутності транспорту, стабільного зв'язку з персоналом запрацює система сповіщень, перевезення персоналу, обміну повідомленнями. Другий рівень – співпраця і взаємодія між НБУ і банківською системою для забезпечення її функціонування в умовах тотального відключення електроенергії чи відсутності зв’язку», - зазначив Пишний.

Очільник НБУ розповів, що у випадку активації POWER BANKING як мінімум 35% мережі відділень системно важливих банків повинні працювати в умовах блекауту та за відсутності зв’язку.

Зараз до мережі POWER BANKING належать 2360 відділень (тобто понад 50% від загальної кількості банківських відділень), що мають автономні джерела електроенергії та зв'язку. Громадяни України знають, які відділення працюють в умовах знеструмлення, тому що їх відповідним чином позначено.

«Є карта та інформація, а також взаємодія з місцевою владою», - відзначає Пишний.

Крім того, банківський сектор працює в частині пунктів незламності, які відкрилися минулого року у відповідь на регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру. Це місця, куди люди можуть прийти, якщо немає світла чи опалення. Пункти незламності забезпечують базове опалення, їжу, точки для заряджання телефонів і комп’ютерів, а деякі, розташовані в адмінбудівлях, – можливість отримання готівки.

«Після активації протоколу POWER BANKING немає значення, клієнтом якого банку ви є. Ви стаєте клієнтом усієї мережі відділень POWER BANKING. Це загальнонаціональна мережа», – каже очільник Нацбанку.

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