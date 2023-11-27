Вступил в силу новый порядок государственной регистрации авторского права

IP офис возобновляет рассмотрение заявок.

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С 24 ноября вступил в силу приказ Министерства экономики Украины от 16 августа 2023 года № 11319 «Об утверждении Порядка государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся имущественных прав на произведение», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 9 октября 2023 года по № 1760/40816.

С приказом Министерства экономики Украины можно ознакомиться по ссылке.

IP офис возобновляет рассмотрение заявок на государственную регистрацию авторского права и договоров, касающихся имущественных прав на произведение.

Как отметили в украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций, приказом утверждены новые формы заявлений на государственную регистрацию.

Для удобства заявителей и их представителей на официальных информационных ресурсах IP офиса обновлена информация о государственной регистрации авторского права и договоров. В частности, в разделе «Заявителям» подразделе «Авторское право» размещены:

новые формы заявлений на регистрацию авторских прав и договоров;

образцы их заполнения;

общая информация о государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся имущественных прав на произведение.

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