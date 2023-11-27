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  1. В Україні

Набрав чинності новий порядок державної реєстрації авторського права

18:32, 27 листопада 2023
IP офіс відновлює розгляд заявок.
Набрав чинності новий порядок державної реєстрації авторського права
Зображення: freepik.com
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З 24 листопада набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 16 серпня 2023 року № 11319 «Про затвердження Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2023 року за № 1760/40816.

З наказом Міністерства економіки України можна ознайомитися за посиланням.

ІР офіс відновлює розгляд заявок на державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.

Як наголосили в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій, наказом затверджені нові форми заяв на державну реєстрацію.

Для зручності заявників та їх представників на офіційних інформаційних ресурсах ІР офісу оновлена інформація стосовно державної реєстрації авторського права і договорів. Зокрема, у розділі «Заявникам» підрозділі «Авторське право» розміщені:

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