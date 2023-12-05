В Киеве у владелицы автомобиля «БМВ» украли зимнюю резину на парковке

Киевлянка решила заменить летнюю резину на зимнюю, которая хранилась у паркоместа ее автомобиля, но через некоторое время обнаружила подмену одной пары колес.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве у владелицы автомобиля украли зимнюю резину из автомобиля «БМВ». Как рассказали в полиции, событие произошло на днях на территории подземного паркинга на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Как установили правоохранители, киевлянка решила заменить летнюю резину на зимнюю, которая хранилась у паркоместа ее автомобиля. Через некоторое время водительница обнаружила подмену одной пары колес.

В процессе осмотра места происшествия специалист-криминалист обнаружил пару автомобильной резины, которая была спрятана неподалеку.

«Осмотрев авторезину заявительницы, я установил ее протекторный дизайн, профиль, фирму и маркировку. В поисках следов совершения уголовного правонарушения и объектов, которые приобщаются к материалам уголовного производства, я нашел неподалеку пару шин, принадлежавших автомобилю женщины. В дальнейшем мы передали ее владелице», - рассказал специалист-криминалист.

Источник фото: Полиция Киева

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