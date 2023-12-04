Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Среди прочего, деятельность органа будет направлена на анализ состояния дел и причин возникновения проблем в национальной системе возвращения в государство активов, незаконно выведенных за границ.

Источник фото: АРМА

Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по вопросам реализации Стратегии возвращения активов на 2023-2025 годы.

Об этом сообщили в АРМА и отметили, что соответствующее решение было одобрено Правительством 17 ноября 2023 года №1252.

Проект постановления по созданию указанной группы разработало АРМА в соответствии с Операционным планом реализации Стратегии. Документ утверждает положение о Межведомственной рабочей группе и ее должностном составе.

«Деятельность органа будет направлена на анализ состояния дел и причин возникновения проблем в национальной системе возвращения в государство активов, незаконно выведенных за границу; определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при реализации государственной политики в сфере возврата активов, и усовершенствование законодательства по вопросам возврата активов и т.д.

Работа Межведомственной рабочей группы обеспечит согласованные действия государственных органов по реализации Стратегии и плана мер для ее реализации, что в свою очередь повысит эффективность и усилит сотрудничество между государственными органами, вовлеченными в ее реализацию», - пояснили в АРМА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.