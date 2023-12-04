Пограничники остановили мужчину, который уже в четвертый раз попытался незаконно попасть за границу

В ГПСУ пишут, что мужчина надел детскую шапку, чтобы казаться ребенком и отвлечь внимание пограничников.

Исчтоник фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину. Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, мужчина уже в четвертый раз попытался незаконно попасть за границу.

«Два раза украинец «проверял» надежность охраны границ на Одесщине, но уже во второй раз приехал с этой же целью на Закарпатье», - пишут в ГПСУ.

По словам пограничников, мужчина планировал переплывать полноводную Тису и имел с собой надувной матрас.

А еще мужчина надел детскую розовую шапку, чтобы показаться ребенком и отвлечь внимание пограничников, отмечают в Госпогранслужбе. Для установления всех обстоятельств правонарушения мужчину доставили в пограничное подразделение.

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