Как налогоплательщику узнать свой налоговый долг: алгоритм действий

Государственная налоговая служба разъяснила, как плательщику узнать свой налоговый долг.
Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно просмотреть в сервисе ГНС «Электронный кабинет», вход в который осуществляется по электронной ссылке «cabinet.tax.gov.ua» или на вебпортале ГНС после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием КЭП (квалифицированная электронная подпись) .
Схема 1:
Переходим по ссылке в "Электронный кабинет";
- входим в личный кабинет;
- в поле «Выберите АЦСК» выбираем АЦСК, например АЦСК ИДД ДПС;
- выбираем «Личный ключ» и вводим «Пароль защиты ключа»;
- нажимаем «Считать»;
- нажимаем «Войти» (проверяем данные и подтверждаем);
- переходим в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».
Схема 2:
Войти в свой электронный кабинет возможно используя «Дія.Підпис».
Для этого на входе в Электронный кабинет:
- жмем «Дія.Підпис»;
- нажимаем «Получить код»:
- перед Вами высвечивается QR-код;
- включите камеру на телефоне и наведите ее на QR-код;
- телефон отсканирует QR-код и предоставит вам ссылку, по которой необходимо перейти в приложение «Дія»;
- после того как вы перейдете в приложение «Действие», на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис»
- в этом окне нажмите «Подписать»;
- приложение "Дія" отсканирует ваше лицо для проверки вашей личности;
– после успешной проверки вводим пароль Вашего «Дія.Підпис».
Пройдя эти шаги согласно указанной инструкции, Вы получите информацию о состоянии расчетов с бюджетом (наличие или отсутствие долга на соответствующую дату).
Если у Вас есть долг перед бюджетом, оплату можно произвести, например, через свой мобильный телефон, используя мобильное приложение (банковские сервисы), и через электронный сервис государственных услуг «Дія».
Долг платим по соответствующему коду «140» (погашение налогового долга).
Также о состоянии расчетов с бюджетом можно узнать через мобильное приложение «Моя налоговая» от ГНС.
В разделе «Мои данные» приложения можно получить также информацию о:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе «Услуги» доступны:
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе «Сообщения» доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
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