Как налогоплательщику узнать свой налоговый долг: алгоритм действий

Пройдя шаги по инструкции от ГНС относительно информации о состоянии расчетов с бюджетом, налогоплательщик можно узнать о наличии или отсутствии долга на соответствующую дату.

Государственная налоговая служба разъяснила, как плательщику узнать свой налоговый долг.

Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно просмотреть в сервисе ГНС «Электронный кабинет», вход в который осуществляется по электронной ссылке «cabinet.tax.gov.ua» или на вебпортале ГНС после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием КЭП (квалифицированная электронная подпись) .

Схема 1:

Переходим по ссылке в "Электронный кабинет";

входим в личный кабинет;

в поле «Выберите АЦСК» выбираем АЦСК, например АЦСК ИДД ДПС;

выбираем «Личный ключ» и вводим «Пароль защиты ключа»;

нажимаем «Считать»;

нажимаем «Войти» (проверяем данные и подтверждаем);

переходим в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».

Схема 2:

Войти в свой электронный кабинет возможно используя «Дія.Підпис».

Для этого на входе в Электронный кабинет:

- жмем «Дія.Підпис»;

- нажимаем «Получить код»:

перед Вами высвечивается QR-код;

включите камеру на телефоне и наведите ее на QR-код;

телефон отсканирует QR-код и предоставит вам ссылку, по которой необходимо перейти в приложение «Дія»;

- после того как вы перейдете в приложение «Действие», на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис»

в этом окне нажмите «Подписать»;

приложение "Дія" отсканирует ваше лицо для проверки вашей личности;

– после успешной проверки вводим пароль Вашего «Дія.Підпис».

Пройдя эти шаги согласно указанной инструкции, Вы получите информацию о состоянии расчетов с бюджетом (наличие или отсутствие долга на соответствующую дату).

Если у Вас есть долг перед бюджетом, оплату можно произвести, например, через свой мобильный телефон, используя мобильное приложение (банковские сервисы), и через электронный сервис государственных услуг «Дія».

Долг платим по соответствующему коду «140» (погашение налогового долга).

Также о состоянии расчетов с бюджетом можно узнать через мобильное приложение «Моя налоговая» от ГНС.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить также информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги» доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

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