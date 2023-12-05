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  1. В Украине

Как налогоплательщику узнать свой налоговый долг: алгоритм действий

07:00, 5 декабря 2023
Пройдя шаги по инструкции от ГНС относительно информации о состоянии расчетов с бюджетом, налогоплательщик можно узнать о наличии или отсутствии долга на соответствующую дату.
Как налогоплательщику узнать свой налоговый долг: алгоритм действий
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Государственная налоговая служба разъяснила, как плательщику узнать свой налоговый долг.

Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно просмотреть в сервисе ГНС «Электронный кабинет», вход в который осуществляется по электронной ссылке «cabinet.tax.gov.ua» или на вебпортале ГНС после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием КЭП (квалифицированная электронная подпись) .

Схема 1:

Переходим по ссылке в "Электронный кабинет";

  • входим в личный кабинет;
  • в поле «Выберите АЦСК» выбираем АЦСК, например АЦСК ИДД ДПС;
  • выбираем «Личный ключ» и вводим «Пароль защиты ключа»;
  • нажимаем «Считать»;
  • нажимаем «Войти» (проверяем данные и подтверждаем);
  • переходим в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».

Схема 2:

Войти в свой электронный кабинет возможно используя «Дія.Підпис».

Для этого на входе в Электронный кабинет:

- жмем «Дія.Підпис»;

- нажимаем «Получить код»:

  • перед Вами высвечивается QR-код;
  • включите камеру на телефоне и наведите ее на QR-код;
  • телефон отсканирует QR-код и предоставит вам ссылку, по которой необходимо перейти в приложение «Дія»;

- после того как вы перейдете в приложение «Действие», на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис»

  • в этом окне нажмите «Подписать»;
  • приложение "Дія" отсканирует ваше лицо для проверки вашей личности;

– после успешной проверки вводим пароль Вашего «Дія.Підпис».

Пройдя эти шаги согласно указанной инструкции, Вы получите информацию о состоянии расчетов с бюджетом (наличие или отсутствие долга на соответствующую дату).

Если у Вас есть долг перед бюджетом, оплату можно произвести, например, через свой мобильный телефон, используя мобильное приложение (банковские сервисы), и через электронный сервис государственных услуг «Дія».

Долг платим по соответствующему коду «140» (погашение налогового долга).

Также о состоянии расчетов с бюджетом можно узнать через мобильное приложение «Моя налоговая» от ГНС.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить также информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги» доступны:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

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