САП и НАБУ завершили расследование дела нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000

Народный депутат Анатолий Гунько получил взятку за предоставление частному предприятию в аренду государственных земель.

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1 декабря прокурором САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и открыто стороне защиты материалы уголовного производства в отношении народного депутата и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предприятию в аренду государственных земель. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Как сообщалось ранее, народный депутат Украины и Председатель ВСК, совместно с еще двумя лицами получил от представителя сельскохозяйственного предприятия неправомерную выгоду в размере 85 тыс. долларов США за решение вопросов предоставления для возделывания земель одного из государственных предприятий, отнесенного к сфере управления Национальной академии аграрных наук и дальнейшего не препятствования такой деятельности, после чего был разоблачен работниками правоохранительных органов «на горячем».

Материалы по еще одному лицу выделены в отдельное производство в связи с его розыском», - сказано в сообщении.

В САП не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет об Анатолии Гунько.

Ранее НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000.

Добавим, из «Слуги Народа» исключили Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

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