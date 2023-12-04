В Харькове появится детский садик в метро

Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января.

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В Харькове заработает детский садик в метро. Исполнительный комитет городского совета 4 декабря поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП «Харьковский метрополитен».

Об этом сообщили на официальном сайте Харьковского горсовета.

Обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнется с 6 января.

Детский сад будет работать на ст. м. «Университет», «Победа», «Академика Павлова», «Метростроителей» и «Тракторный завод».

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