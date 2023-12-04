На границе с Польши в Украину стоят около 2,5 тысячи грузовиков, — ГПСУ

Больше грузовиков, почти 900, - напротив пункта пропуска «Рава-Руська».

По состоянию на утро понедельника, 4 декабря, в очередях на въезд в Украину на украинско-польской границе находилось около 2500 грузовых транспортных средств. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге.

«Блокировка, к сожалению, продолжается. Напомню, это четыре направления: пункты пропуска «Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчева», «Рава-Руська – Гребенное», где блокировка началась 6 ноября. С 23 ноября добавилось направление ЧП «Шегини – Медика». Всего по утрам сегодня во всех этих направлениях в сторону Украины на территории Польши в очередях находилось около 2,5 тыс. транспортных средств», - отметил Демченко.

Больше грузовиков, почти 900, - напротив пункта пропуска «Рава-Руська».

Некоторые транспортные средства пересекают границу и на выезд, и въезд в Польшу.

Наиболее интенсивно движение в направлении ЧП «Краковец».

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